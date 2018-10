Investito mentre attraversa la tangenziale di notte: è gravissimo al Cto ()

NICHELINO - Drammatico incidente a Nichelino, sulla tangenziale: un uomo di 28 anni di nazionalità peruviana è stato investito da un’auto, mentre attraversava la tangenziale. La vittima dell’incidente è stata trasportata al Cto in gravissime condizioni. In questo momento l’uomo si trova in ospedale, ha subito un trauma cranico ed è intubato: la prognosi è riservata, le condizioni sono gravi ma stabili.

L’INCIDENTE - L’incidente è avvenuto nella serata di ieri: sul posto è intervenuta la Croce Rossa e la polizia stradale, che avrà il compito di stabilire quanto accaduto con certezza subito dopo lo svincolo di Stupinigi, perchè i motivi che hanno spinto il 28enne ad attraversare in tangenziale non sono noti. Qualche disagio al traffico veicolare per consentire ai sanitari di soccorrere l’uomo ferito.