Commemorazione dei defunti, Gtt potenzia le linee verso i cimiteri: tutte le informazioni

TORINO - Come ogni anno, in occasione della Commemorazione dei Defunti, Gtt potenzia le linee dirette verso i due principali cimiteri della Città, il Cimitero Monumentale e il Cimitero Parco. I passaggi dei mezzi pubblici saranno quindi intensificati negli orari di apertura dei cimiteri. Andiamo a vedere nel dettaglio quali linee saranno potenziate.

CIMITERO MONUMENTALE - Saranno ben quattro le linee verso il Cimitero Monumentale potenziate da Gtt:

- Linea 19. Il servizio sarà intensificato dal 27 ottobre al 4 novembre.

- Linea 19 navetta. La nuova linea sarà in servizio anche lunedì 29 ottobre: collega piazza Sofia con tutti gli ingressi del Cimitero Monumentale effettuando corse ogni 30 minuti.

- Linea speciale 68b. Sarà in servizio dal 27 ottobre al 4 novembre. negli orari di apertura del cimitero. Segue lo stesso percorso del bus 68 dal capolinea di via Frejus fino a via Catania, quindi percorre il perimetro del cimitero facendo fermate presso tutti gli ingressi e capolinea in via Ravina. In direzione via Frejus transita in via Nievo, via Varano, corso Novara, via Catania proseguendo poi sul normale percorso della linea 68.

- Linea speciale 75b. Sarà attiva nei giorni 27 e 28 ottobre e il 1°, 3 e 4 novembre durante gli orari di accesso al cimitero. Il percorso è lo stesso della linea 75 nel tratto che collega Le Vallette con il Cimitero Monumentale. Da corso Novara svolta in corso Regio Parco, percorre via Zanella, via Varano, via Nievo e via Poliziano, per effettuare poi capolinea in via Ravina.

CIMITERO PARCO - Due invece le linee potenziate verso il Cimitero Parco (Torino Sud):

- Linea 5b. Normalmente in funzione solo nei giorni feriali, viaggerà anche il 27 e 28 ottobre e il 1°, 3 e 4 novembre, negli orari di apertura del cimitero.

- Linea 74. Sarà potenziata nei giorni 28 ottobre e 1° e 4 novembre sul normale percorso da via Ventimiglia a via Gorini con transito per il Cimitero Parco.

INFORMAZIONI - Tra il 1° e il 2 novembre inoltre, sarà in funzione la linea 47 navetta che collegherà piazza Freguglia con il cimitero di Cavoretto. Dal 27 ottobre al 4 novembre invece, a causa del grande afflusso di visitatori presso i cimiteri, non sarà in funziona la linea di bus 102 con il percorso all’interno del Cimitero Parco. Per quanto riguarda le linea urbana 1, a Nichelino, sarà gestita con l'orario festivo nelle giornate del 29 ottobre e 1° e 4 novembre, in cui il suo uso sarà gratuito. Il 4 novembre il servizio della linea 1 urbana di Nichelino sarà però temporaneamente sospeso dalle ore 9.40 alle ore 12.00 circa, a seguito dello svolgimento della Turin Marathon.