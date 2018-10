Cristiano Ronaldo è la persona più seguita al mondo: nessuno come CR7 su Instagram

TORINO - La persona più seguita al mondo su Instagram è un «Torinese» d’adozione: Cristiano Ronaldo. il calciatore della Juventus si conferma una vera e propria star sui social network, diventando il più seguito di tutti con i suoi 144 milioni e 312 mila follower. Numeri pazzeschi. CR7 è una vera e propria azienda, i cui singoli post sono capaci di valere diversi milioni di euro. Il fatto che la persona più seguita al mondo viva a Torino è senza dubbio una vetrina importante per la nostra città, che ha così la possibilità di farsi conoscere all’estero.

RONALDO PIU’ SEGUITO DI TUTTI - La popolarità di Cristiano Ronaldo non conosce davvero limiti, il portoghese sembra non avere rivali: ha da poco scalzato Selena Gomez, ex reginetta di Instagram, ma fa impressione pensare che CR7, in termini di follower, superi di gran lunga personalità di spicco come Donald Trump (10,4 milioni), Barack Obama (18,7 milioni), Ariana Grande (132 milioni), Neymar (104 milioni) e Justin Bieber (102 milioni). Su Instraram domina il portoghese, che sugli altri social network non scherza affatto: su Facebook Ronaldo è seguito da 122 milioni di persone, su Twitter 75 milioni. Sommando i tre social network si arriva alla mostruosa cifra di 341 milioni di follower. Ora, CR7, tocca a te: quando un post sulla nostra Torino, la città che ti ospita da ormai diversi mesi? A qualcuno sembrerà strano, ma la promozione del territorio, oggi, può passare anche dalla condivisione di un post di un noto calciatore.