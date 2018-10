«Ritrovo di pregiudicati e soggetti pericolosi»: chiuso bar in Borgo Filadelfia

TORINO - Un locale diventato ritrovo abituale di «pregiudicati e soggetti pericolosi»: è per questo motivo che il Questore di Torino, Francesco Messina, ha disposto la chiusura per 15 giorni del Bar York di via Arduino. Il provvedimento è stato eseguito dal personale Commissariato San Secondo, dopo una serie di controlli effettuati all’interno dell’esercizio commerciale da inizio anno. Nell’ultimo, effettuato lo scorso 11 ottobre, i poliziotti hanno accertato la presenza di diversi soggetti pregiudicati e pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.Ecco perché, ritenendo che il predetto locale presenti caratteristiche di pericolosità sociale contribuendo all’incremento dei fenomeni delinquenziali nella zona, il Questore ha disposto la chiusura del locale per 15 giorni.