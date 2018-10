Razzismo a Torino, al Valentino il cartello della vergogna: «Lager per negri»

TORINO - Vergogna, indignazione. Non ci sono altre parole per commentare il cartello razzista apparso questa notte a Torino. «Lager per negri» si legge sul cartello affisso a un palo a due passi dal Valentino. Il cartello della vergogna è rimasto al suo posto per qualche ora, poi è stato rimosso.

IL CARTELLO AL VALENTINO - Non è chiaro chi lo abbia fissato al palo. Quel che è certo è che il cartello, in corso Vittorio Emanuele angolo via Calandra/corso Massimo d’Azeglio, indica il parco. Indica quell’angolo in cui è presenta la «collina dello spaccio», luogo noto alle cronache cittadine perché diventata una vera e propria piazza di spaccio a cielo aperto, nel cuore del parco del Valentino. Il cartello «Lager per negri» vede stampata su sfondo marrone (tipico dei cartelli turistici) un’immagine che ricorda vagamente uno degli ingressi dei campi di concentramento. Da qui il riferimento al lager. Solo qualche giorno fa, l’Italia intera si era indignata per la maglietta «Auchwitzland» indossata da una neofascista. Oggi di vergogna si macchia Torino, per un episodio di chiara connotazione razzista verificatosi a due passi dal centro città.