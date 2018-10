Porte aperte nelle caserme degli Alpini della Taurinense il 4 novembre

TORINO - Gli Alpini della "Taurinense" celebreranno il Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, unitamente al 100° anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale, aprendo al pubblico le proprie caserme in Piemonte.

CASERMA MONTE GRAPPA - Alla ‘Monte Grappa’ – sede del Comando della «Taurinense» e situata in Corso IV Novembre 3, nei pressi dello Stadio Olimpico di Torino - sarà possibile visitare dalle 9.00 alle 12.00 il Museo delle Truppe Alpine Piemontesi, osservando da vicino gli equipaggiamenti e i veicoli in dotazione agli Alpini, conoscere il Servizio Meteomont e utilizzare gli apparati dei trasmettitori alpini.

FOSSANO - A Fossano, sede del 1° reggimento Artiglieria Terrestre (da montagna) e del 32° reggimento Genio Guastatori, saranno gli Alpini a uscire dalle proprie caserme, presentando in Piazza Diaz dalle 10.00 alle 18.00 una vasta esposizione di mezzi e materiali, a cui si aggiungeranno i team di bonifica da ordigni esplosivi, gli equipaggiamenti e i veicoli da montagna, tra cui il famoso BV206. In aggiunta all’esposizione in piazza, le caserme del 1° e del 32° saranno aperte ai visitatori nella mattinata.

CUNEO - Dalle 9.00 alle 12.00 a Cuneo, nella Caserma «I. Vian», il 2° reggimento Alpini presenterà una mostra statica dei mezzi in dotazione, mentre nello stesso orario alla Caserma «Berardi» a Pinerolo, sede del 3° Alpini, i visitatori potranno vedere una mostra statica di veicoli, equipaggiamenti e materiali del reggimento. A Rivoli, sempre negli stessi orari, saranno gli Autieri del reggimento Logistico ad accogliere gli ospiti nella Caserma «Ceccaroni» di Corso Susa, 189.

NOVARA - A Bellinzago Novarese, sede del reggimento «Nizza Cavalleria 1°», in Via Bornago, 300, i Dragoni apriranno le porte della caserma «Babini» a partire dalle 9.30 fino alle 12.30, con un ricco programma che prevede alle 10.00 l’Alzabandiera e la deposizione di una corona al monumento ai Caduti, cui seguirà la Santa messa e una visita guidata alla mostra statica di mezzi e materiali in dotazione.

In ogni struttura sarà presente uno stand che fornirà informazioni sul reclutamento nell’Esercito.