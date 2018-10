Il maltempo spaventa Torino, prevista una settimana di piogge: le previsioni

TORINO - Pioggia, pioggia e ancora pioggia. Sembra non voler dare tregua l’ondata di maltempo abbattutasi sull’Italia e sul Piemonte. A Torino la situazione non è delle migliori: secondo le previsioni meteo infatti, sul capoluogo piemontese, dopo un giorno di tregua, si abbatterà un’altra settimana di maltempo capace di portare piogge da oggi sino a mercoledì 7 novembre. Ma andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni meteo a Torino.

METEO A TORINO, LE PREVISIONI - Come dicevamo, dopo la «tregua» di ieri durata appena 24 ore, il maltempo torna ad abbattersi su Torino: tranne qualche momento di pausa, da oggi e per una settimana il tempo dovrebbe riservare pioggia battente. Una condizione meteorologica da tenere d’occhio, visto che l’ultimo temporale ha buttato giù alberi, scoperchiato tetti e causato diversi danni. Attenzione in particolare alla questione fiumi: se le piogge dovessero essere abbondanti, non solo a Torino, ma più in alto, i torrenti potrebbero ingrossarsi e alimentare la Dora e il Po. Una situazione da monitorare con attenzione, quindi. Le temperature rimarranno fredde e umide, con i termometri che oscilleranno tra i 9 e i 15 gradi. Insomma, per la prima volta in questo autunno a Torino sembra esserci una vera e propria ondata di maltempo.