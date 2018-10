Il 10 novembre è la giornata del «naso ribelle»: al Koelliker visite gratuite

TORINO - Il 10 novembre, in occasione della giornata nazionale Il mi naso ribelle promossa da AICNA (Associazione Italiana di Citologia Nasale), l’Ospedale Koelliker organizza un open day con visite gratuite con l’obiettivo di aumentare nell’opinione pubblica il livello di conoscenza delle opportunità di prevenzione, diagnosi e trattamento delle malattie nasali.

MALATTIE DEL NASO - Naso tappato, bisogno di soffiarsi il naso spesso, starnutazione frequente, perdita di olfatto e gusto, tosse, sensazione di muco che scende in gola, orecchie ovattate, stordimento, sensazione di peso al volto, difficoltà ad addormentarsi o respirare durante il sonno, mal di testa… Sono questi i sintomi più frequenti delle patologie nasali croniche che in base ai casi devono essere curate attraverso terapie mediche e chirurgiche. Riniti, sinusiti, poliposi nasali… patologie minori, spesso sottovalutate, che tuttavia sono in grado di influire negativamente sulla qualità della vita della persona e, quando trascurate, possono peggiorare ed evolversi in patologie polmonari come l’asma e le bronchiti croniche.

GLI SPECIALISTI - Sabato 10 novembre la divisione di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale Koelliker, riconosciuto come centro italiano di alta competenza nell’ambito delle patologie nasali, offrirà gratuitamente la propria consulenza agli interessati. Sul tema delle patologie nasali croniche interverranno la Dott.ssa Preti ed il Dott. Pennacino. Offrirà inoltre il proprio contributo sul tema della Chirurgia Estetica il Dott. Scattolin, Medico Chirurgo specialista in Otorinolaringoiatria e Patologia Cervico-Facciale, punto di riferimento a livello italiano per la rinoplastica di revisione. Il Dottor Scattolin visiterà gratuitamente i pazienti interessati a sottoporsi ad un intervento di rinoplastica con l’obiettivo di ottenere il miglior risultato estetico senza trascurare gli aspetti funzionali.

COME PARTECIPARE - L’evento sarà strutturato in due momenti: all’introduzione, a cura degli specialisti, seguirà un momento dedicato alle visite otorinolaringoiatriche gratuite per diagnosticare e indirizzare al trattamento delle patologie nasali croniche e, per gli interessati, sarà possibile effettuare una visita gratuita con il Dott. Scattolin, con studio della morfologia del naso e progetto di ricostruzione estetico-funzionale dedicato a chi desidera sottoporsi a un intervento di rinoplastica estetica o di revisione. La partecipazione all’evento è gratuita previa prenotazione all’indirizzo eventi@osp-koelliker.it indicando nome, cognome, recapito telefonico e tipo di visita che si desidera effettuare.