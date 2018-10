«Mi hanno tappato la bocca e derubato», brutto episodio nel quartiere San Donato

TORINO - «Mi sono sentito tappare la bocca all’improvviso e qualcuno mi ha detto di non urlare». Ricorda così quanto è successo qualche giorno fa un pensionato derubato in via Ascoli (quartiere San Donato) dove stava solo passeggiando con il cane. Tutt’a un tratto è stato aggredito.

Dopo avergli tappato la bocca con una mano, due sconosciuti gli hanno strappato la collanina d’oro e il cellulare e poi sono fuggiti. L’anziano ha sporto denuncia per quanto successo, ma i responsabili dello scippo non sono stati rintracciati.