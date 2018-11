Profumi di marca, occhiali e penne in oro: maxi sequestro nella casa lussuosa del campo nomadi

VENARIA - I carabinieri hanno denunciato un intero nucleo familiare residente al campo nomadi di strada Goretta a Mappano per ricettazione. I militari dell'Arma, durante la perquisizione della lussuosa casa in cui risiede marito, moglie e le due figlie, sono stati trovati decine di profumi, diverse penne, occhiali da sole e da vista, penne in oro giallo, Aurora e Montblanc, del valore complessivo di oltre 20.000 euro, possibile provento di furto.

Complessivamente tutto ciò che è stato sequestrato ha un valore di oltre 20mila euro. Da quanto ipotizzato, i "signori della ricettazione" gestivano la raccolta e lo smercio di merce rubata.