Dopo la tregua, torna la pioggia: in arrivo una settimana di maltempo a Torino

TORINO - Un brevissimo spiraglio di timido sole concede una tregua dal maltempo in Piemonte. Eppure è troppo presto per cantare vittoria: da domani, ma probabilmente già dalla serata di oggi, il maltempo tornerà ad abbattersi sul Piemonte e su Torino. Le previsioni meteo infatti non hanno dubbi, pioggia e temporali accompagneranno i torinesi almeno per i prossimi sette giorni.

METEO A TORINO, LE PREVISIONI - Dopo una mattinata e un pomeriggio senza precipitazioni, le piogge potrebbero tornare su Torino già questa notte. Quel che è certo è che la giornata di domani, venerdì 2 novembre, sarà contraddistinta da forti e intense precipitazioni. Una condizione che proseguirà per almeno una settimana, visto che fino a mercoledì 7 novembre dovrebbe piovere tutti i giorni. Ecco perché rimane l’emergenza meteo in tutto il Piemonte, nonostante lo spiraglio di sole di oggi. Le temperature? Freddo e umido, con i termometri che faranno registrare una minima di 9 gradi e una massima di 15. Tenete a portata gli ombrelli, le piogge torneranno a Torino.