Polizia, Salvini manda i rinforzi: «A Torino in arrivo 34 nuovi agenti» ()

TORINO - «Assumeremo nuovi agenti di polizia». Lo aveva annunciato mesi fa il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Ora il provvedimento è reale: rinforzi in arrivo in Piemonte, dove entro febbraio 2019 è previsto l’arrivo di 94 nuovi agenti di polizia. Di questi, ben 34 saranno destinati alla provincia di Torino. La Questura di Torino ne avrà 30.

I POLIZIOTTI INVIATI IN PIEMONTE - I restanti verranno inviati ad Alessandria (18), ad Asti (10), a Biella (3), a Cuneo (6), a Novara (10), a Vercelli (8) e nella provincia di Verbano Cusio Ossola (5). Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha ribadito la sua linea: «Il mio obiettivo è rafforzare tutte le questure d'Italia. Il governo si è impegnato ad assumere circa 8mila Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco compresi: una parte di queste donne e uomini in divisa sarà destinata in Piemonte». Entro febbraio più poliziotti a Torino e in Piemonte per garantire la sicurezza dei cittadini.