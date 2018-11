Domenica si corre la Turin Marathon, deviate le linee dei bus: tutte le informazioni

TORINO - Tempo di maratona a Torino: domenica 4 novembre si svolgerà la Turin Marathon, l'appuntamento podistico più importante per gli appassionati e i professionisti della corsa. Ovviamente, vista l'estensione del percorso, nella mattinata e nel primo pomeriggio di domenica 4 novembre i mezzi Gtt verranno deviati. Anche i servizi in tempo reale come il calcolo del percorso e gli arrivi in fermata potrebbero variare a causa della maratona.

LE LINEE DEVIATE - Di seguito tutte le linee deviate e le informazioni: