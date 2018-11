Maltempo in Valle d’Aosta: cade un castagno su una Jeep, muoiono due Torinesi

VALLE D’AOSTA - Tragedia nella mattinata di ieri in Valle d’Aosta. Una coppia residente nel Torinese, a Villarbasse, è morta a causa di un grosso albero che, a causa del maltempo, è caduto sulla Jeep su cui stavano raggiungendo Gressoney dove avevano una casa. Le due vittime sono Giuseppe Rosso, noto imprenditore di 74 anni proprietario dalle Silco di Rivalta, azienda si occupa di sabbiatura, pallinatura e granigliatura, e la moglie di 73 anni Miriam Curtaz.

L’incidente è avvenuto sulla strada per Lillianes. Non mancava molto all’arrivo, ma il viaggio della coppia di Villarbasse è stata stoppata da un grosso castagno caduto proprio sulla loro Jeep Cherokee. Quando sul posto sono arrivati i soccorritori purtroppo non c’era già più nulla da fare. E per portare all’esterno della carcassa dell’auto i due corpi è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, intervenuti insieme ai carabinieri.