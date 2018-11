Ruba cellulare, portafogli e bicicletta a un ciclista dopo averlo minacciato con una bottiglia

TORINO - Controlli nella notte di Halloween da parte dei carabinieri impegnati per la città sia in divisa che in borghese. Oltre a due arresti di spacciatori, un ragazzo senegalese appena maggiorenne e un romeno, a cui ha fatto seguito il sequestro di 100 grammi di sostanza stupefacente, è stato anche arrestato un ladro in via Giachino.

BICI E PORTAFOGLI RUBATI - Il rapinatore fermato e arrestato è un marocchino di 30 anni ed è stata la vittima stessa a segnalare quanto era appena accaduto. Il trentenne ha bloccato e minacciato l’uomo, un ciclista, con un coccio di bottiglia per rubargli cellulare, bicicletta e portafogli e darsi alla fuga. I militari però lo hanno rintracciato mentre si allontanava in sella alla bicicletta. Per lui sono scattate le manette per rapina.