Festa di Halloween senza autorizzazione, blitz della municipale allo Sporting Dora

TORINO - Nella notte di Halloween gli agenti di polizia municipale del reparto Polizia Commerciale sono intervenuti allo Sporting Dora, in corso Umbria 83, dove hanno accertato che era in atto una festa, nonostante non fosse stata rilasciata alcuna autorizzazione. Per questo motivo all’organizzatore sono stati contestati la violazione penale per non aver chiesto la visita prevenitiva dei locali alla Commissione Tecnica Competente, finalizzata alla verifica della solidità e sicurezza dell'edificio e delle uscite di sicurezza e, in secondo luogo, anche la violazione amministrativa per aver posto in essere pubblici trattenimenti musicali e danzanti in assenza del previsto titolo autorizzativo.