Il maltempo non lascia Torino, ancora una settimana di piogge: le previsioni

TORINO - Pioggia, pioggia e ancora pioggia. Sembra non riservare altro la settimana a Torino: secondo le previsioni meteo infatti, il maltempo accompagnerà i torinesi almeno fino a venerdì con freddo, nuvole e piogge. Le possibilità di vedere il sole? Davvero risicate.

METEO A TORINO, LE PREVISIONI - Le previsioni meteo non mentono: da oggi, sino a mercoledì, a Torino si alterneranno nuvole nere e pioggia. Breve giorno di tregua giovedì, quando potrebbe spuntare un timido sole. La tregua sarà comunque breve perché al momento è prevista di nuovo pioggia nella giornata di venerdì. La situazione dovrebbe poi migliorare nel weekend, ma non è detto che vi siano sorprese: quel che è certo è che la settimana lavorativa sarà contraddistinta dal maltempo. Per quanto riguarda le temperature, i termometri oscilleranno tra i 9 gradi di minima e i 15 di massima. Alta l’umidità, moderati o deboli i venti. Ombrelli a portata dunque: il maltempo non sembra voler lasciare Torino.