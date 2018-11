Fiat Scudo si schianta contro un Bmw, lunghe code in tangenziale: feriti 3 giovani calciatori

TORINO - Un brutto incidente stradale si è verificato ieri in tangenziale Sud, a Torino: cinque le persone rimaste ferite, tra cui tre giovani calciatori della società PontDonnaz HoneArnad (Valle d’Aosta) che si stavano recando a disputare una partita. A causa dell’incidente la circolazione è andata in tilt e si sono formate lunghe code. Il match tra la PontDonnaz HoneArnad e l’Alicese è stato rinviato mentre i feriti, i tre giovani calciatori più un uomo e una donna, sono stati portati all’ospedale San Luigi di Orbassano.

LA DINAMICA - L’incidente è avvenuto in tangenziale Sud, dopo l’uscita di corso Orbassano. I veicoli coinvolti sono due: un furgone Fiat Scudo e una Bmw. Stando a una prima ricostruzione, la causa dello scontro potrebbe essere l’alta velocità. Per fortuna però le condizioni dei feriti non destano preoccupazioni, anche se i dirigenti e i compagni della squadra di calcio della Val d’Aosta hanno preferito recarsi in ospedale per sincerarsi delle condizioni dei calciatori invece che giocare la partita.