Furto in casa in pieno centro: i ladri si portano via gioielli per 20.000 euro

TORINO - Gioielli, preziosi e orologi: ammonta a 20.000 euro il valore del bottino portato via ieri, domenica 4 novembre, da alcuni ladri in grado di effettuare un colpo in pieno giorno. In pieno centro. Il furto è avvenuto in uno stabile di via Gramsci 7, sede della Banca Intermobiliare. Il furto è avvenuto in pieno giorno: i malviventi sono riusciti a intrufolarsi all’interno di un appartamento abitato da un funzionario della banca stessa, probabilmente forzando una finestra lato cortile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, ma il bottino (e i ladri) si erano ormai volatilizzati.