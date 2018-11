Pioggia, tregua e di nuovo maltempo: le previsioni meteo a Torino

TORINO - L’occhio rivolto verso il cielo, le nuvole grigie e la pioggia. Le giornate dei torinesi sembrano non riuscire a liberarsi dal maltempo, condizione meteorologica che perdura ormai da una decina di giorni. Eppure, nei prossimi giorni, qualcosa potrebbe finalmente cambiare: ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

METEO A TORINO, LE PREVISIONI - La giornata di oggi, purtroppo, sarà ancora contraddistinta da piogge sparse su tutto il Piemonte. Le precipitazioni si alterneranno quindi alle nuvole nere e anche per oggi difficilmente i torinesi vedranno uno spiraglio di sole. Buone notizie invece per la giornata di domani, mercoledì 7 novembre: vi saranno senza dubbio dei miglioramenti che dovrebbero portare a un primo giorno di completa assenza di precipitazioni, in favore di un timido sole alternato alle nuvole. Una tregua destinata comunque a durare poco, perché tra giovedì e venerdì la pioggia tornerà a Torino. Meteo decisamente instabile dunque, ecco perché è sempre meglio avere un ombrello a portata.