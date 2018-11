Allerta meteo a Torino, sale il livello del fiume Po: allagati i Murazzi

TORINO - Il fiume Po ha allagato i Murazzi. L’emergenza maltempo continua e sebbene a Torino non piova forte, il fiume ha superato il livello di guardia ed ha allagato i Murazzi. La situazione è sotto controllo, ma si registrano disagi anche al Borgo Medievale. In questo momento i ponti rimangono regolarmente aperti e quindi percorribili. Da monitorare la situazione alla diga Pascolo, con l’acqua in prossimità del livello di guardia.

DISAGI A CARIGNANO E PANCALIERI - I maggiori disagi si registrano nelle zone di Pancalieri e Carignano, dove il fiume Po ha esondato e costretto a chiudere la strada provinciale 207 a causa della piena. Esondazione anche a Carignano, vicino al ponte di Villastellone. Da monitorare la situazione meteo non tanto a Torino, quanto a monte: le piogge potrebbero infatti ingrossare le acque del fiume, facendo alzare ulteriormente il livello ora arrivato a 3,40 metri. Seguiranno aggiornamenti.