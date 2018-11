TORINO - I carabinieri hanno arrestato nella notte Domenico Marco O., 41 anni di Torino, un venditore di panini che lavora di fronte allo Juventus Stadium, ma che nel tempo libero spaccio hashish e cocaina. E' stato scoperto durante un controllo dei militari dell'Arma con 250 grammi di cocaina nascosta in auto.

La perquisizione domiciliare ha confermato i sospetti dei militari. Nell'appartamento torinese del venditore quarantunenne sono stati sequestrati 650 grammi di cocaina, suddivisa e conservata in cinque buste termo sigillate, 500 grammi di marijuana, conservati in due buste termo sigillate, 3 bilancini di precisione, 3 termo sigillatrici, 25 chilogrammi di hashish, suddivisi in 17 blocchi di varia pesatura, e 31mila euro in contanti suddivisi in banconote di diverso taglio e 400 euro di banconote false.

Per il venditore è scattato l'arresto. Le indagini non si fermano qui perché devono chiarire se l’uomo sia inserito in un’organizzazione dedita al traffico di stupefacenti e il suo ruolo all’interno del gruppo.