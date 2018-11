Scippa un anziano sul bus 18, «beccato» dalla polizia municipale: arrestato straniero irregolare

TORINO - Lo hanno sorpreso con le mani nel sacco, anzi nella tasca posteriore dell’anziano che aveva appena scippato: un cittadino peruviano di 28 anni, irregolare in Italia, è stato «beccato» e arrestato dagli agenti della polizia municipale sulla linea 18. I poliziotti, rigorosamente in borghese, lo hanno fermato mentre armeggiava nelle tasche posteriori dell’anziano e ignaro signore. Gli agenti lo hanno bloccato e hanno riconsegnato il bottino al legittimo proprietario. Il ladro è stato accompagnato al Comando della Polizia Municipale di via Bologna e qui, al termine dell'identificazione, portato nella Casa Circondariale Lorusso e Cutugno.