A Torino torna «Natale in Giostra», tante le novità: l’inaugurazione con Raffaella Fico ()

TORINO - Sessanta giorni di festa, giostre e spettacoli per trascorrere all’insegna del divertimento il periodo di Natale: torna a Torino Natale in Giostra, appuntamento ormai diventato una vera e propria tradizione vista l’imminente 41esima edizione. Quest’anno Natale in Giostra si svolgerà da venerdì 9 novembre sino a martedì 8 gennaio, sempre al 5° padiglione di Torino Esposizioni, al Parco del Valentino.

L’INAUGURAZIONE E LA FESTA - Le giostre installate al luna park saranno circa 50. Notevole l’importanza ludica dell’evento, visto che nella manifestazione non esistono alcune barriere sociali. Come accade ormai da diversi anni inoltre, i proventi della prima giornata di apertura verranno devoluti a fini di beneficienza: ecco perché lo slogan della prima giornata di venerdì 9 novembre sarà «il tuo divertimento per realizzare la felicità di altri». La grande inaugurazione avverrà però sabato 10 novembre, a partire dalle ore 17:00. L’ospite? Raffaella Fico, a disposizione fino alle 21:00 per autografi e foto. Durante la festa ci sarà spazio per la sfilata di moda e lo spettacolo led art, oltre alla distribuzione di palloncini led ai bambini. Non mancheranno eventi particolari come il raduno delle Fiat 500 d’epoca (sabato 17 novembre), Natale in bicicletta (domenica 18 novembre), Corri al Natale in Giostra (25 novembre) e tante altre iniziative come il villaggio di Babbo Natale (inaugurazione il 15 dicembre) o la Befana con i vigili del fuoco (6 gennaio). L’ultimo giorno della manifestazione inoltre, martedì 8 gennaio, le giostre costeranno solo un euro.

INFORMAZIONI E ORARI - L’indirizzo di Natale in Giostra è sempre lo stesso, corso Massimo d’Azeglio 15. L’obiettivo dell’evento è quello di portare più bambini e famiglie possibili. Questi gli orari della manifestazione:

- da lunedì al venerdì: 15:30-24:00

- prefestivi: 15:30-01:00

- festivi: 10:30-24:00