Si schianta contro l’auto della polizia in corso Sebastopoli: due agenti in ospedale

TORINO - Un brutto incidente si è verificato nella serata di ieri in corso Sebastopoli angolo corso Orbassano: un’auto si è letteralmente schiantata contro una vettura della polizia, di fatto distruggendola. Nell’impatto violento, i due poliziotti che stavano rientrando in Questura hanno avuto la peggio. Gli agenti sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale Mauriziano di Torino in codice giallo con traumi vari nella zona del torace e dell’addome. L’automobilista che si è schiantato contro di loro, invece, è stato sottoposto all’alcoltest ma è risultato negativo. Sul posto, oltre ai sanitari per i soccorsi, la polizia municipale che ha rilevato l’incidente. I due poliziotti feriti facevano parte della Squadra Mobile.