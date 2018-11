Torino, incidente in tangenziale Sud: traffico in tilt tra Drosso e Sito

TORINO - Traffico in tilt questa mattina in tangenziale Sud, a Torino. A causa di un incidente verificatosi nell’orario di punta, vi sono numerosi disagi per chi in questo momento si trova a transitare in auto tra Drosso e Sito. Il traffico si è intensificato in direzione Torino a causa di un incidente che ha paralizzato il traffico. Al momento non vi sono notizie sui veicoli e le persone coinvolte. La situazione sta tornando lentamente alla normalità, ma chi è ancora in tempo a cambiare strada è bene che consideri l’alternativa.