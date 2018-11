Mistero da Zara in via Roma: trovato un proiettile nel camerino

TORINO - Abiti, pantaloni, cappelli e borse. In un camerino ci si aspetta di trovare davvero di tutto, purché rientri nell’ambito vestiario. Eppure ieri, nel negozio Zara di via Roma, un dipendente si è imbattuto in un oggetto decisamente insolito per un negozio di abbigliamento: un proiettile.

MINACCIA O CASUALITA’? - Il ritrovamento è senz’altro misterioso: che sia un atto intimidatorio o una semplice distrazione di qualcuno che lo ha perso provandosi dei vestiti? In corso gli accertamenti da parte dei carabinieri. Quel che è certo è che il proiettile non era accompagnato da un biglietto minatorio, il che lascia pensare che il proiettile sia semplicemente caduto a qualcuno che lo aveva in tasca.