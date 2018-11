Spari in pieno giorno in corso Lecce: polizia esplode colpi in aria per fermare due malviventi

TORINO - Un colpo di pistola e momenti di apprensione in pieno giorno, in corso Lecce: ieri, intorno alle 12, una pattuglia del Commissariato San Paolo ha inseguito e arrestato due truffatori che avevano appena messo a segno un colpo ai danni di un tabaccaio. I malviventi, due rumeni di 24 e 40 anni, sono stati arrestati dopo una breve fuga per truffa aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.

L’ARRESTO - Tutto è nato quando gli agenti hanno notato due persone uscire di corsa da una tabaccheria per salire a bordo di una VW Passat parcheggiata in seconda fila. I poliziotti hanno bloccato la VW Passat frapponendosi con l’auto di servizio. Nel frangente i cui gli agenti sono scesi dall’auto e si sono qualificati, il passeggero ha aperto la portiera e si è dato alla fuga. Immediatamente al suo inseguimento si è messo un agente, il quale dopo aver intimato oralmente più volte di fermarsi al fuggitivo ha esploso un colpo in aria con la pistola d’ordinanza riuscendo al contempo a raggiungere il fuggitivo, il quale nel corso della fuga si era sbarazzato di una sorta di passamontagna. Nel corso della perquisizione, nella disponibilità di uno dei due hanno trova oltre 1300 euro in contanti. Gli agenti hanno poi appurato che i due, con un maneggio di denaro, avevano truffato il titolare della tabaccheria portandogli via 200 euro.