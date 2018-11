Si fa male cercando funghi e rimane bloccato nel bosco, salvato 69enne di Grugliasco

COAZZE - Questa mattina i tecnici della Stazione Valsangone del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese hanno salvato un uomo di 69 anni residente a Grugliasco che si era fatto male nei boschi di Coazze (Torino) mentre cercava funghi. Il recupero è avvenuto nei pressi della località Molino e non è stato semplice perché al sessantanovenne si è fratturata una caviglia ed è stato necessario stabilizzare l’arto e prepararlo prima di trasportarlo in barella fino a valle.

A lanciare l’allarme era stato un compagno di ricerche di funghi. Lo stesso è stato poi portato a valle sulla barella portata in spalle dai soccorritori. Solo quando la strada è diventata carrozzabile è stata attesa l’ambulanza per il trasporto in ospedale.