Collisioni 2019 parte con il botto, annunciato il primo ospite: è Macklemore

BAROLO - Un primo grande annuncio per l'undicesima edizione del festival Agrirock più atteso ed amato in Europa, happening di musica internazionale, letteratura ed enogastronomia che ogni anno torna nel piccolo borgo agricolo di Barolo, sinonimo di grandi vini e ora di grande musica. Oggi si annuncia uno dei grandi artisti mondiali che renderanno questa edizione di Collisioni la più sensazionale e incredibile della storia del festival. Sarà Macklemore a salire sul palco di Barolo in una giornata dedicata ai giovani mercoledì 10 luglio, di cui a breve conosceremo gli altri protagonisti.

CHI E’ MACKLEMORE - Macklemore si è fatto conoscere in tutto il mondo insieme a Ryan Lewis. Nel 2012, con le super hits «Thrift Shop» – multi-platino – e «Can’t Hold Down» – triplo disco di platino in Italia. Sono seguiti due album amati da critica e pubblico («The Heist» e «This Unruly Mess I’ve Made») che li hanno portati a raccogliere più di 2 miliardi di visualizzazioni su Youtube, quattro Grammy Awards, svariati dischi di platino e oro in tutto il mondo, oltre che la stima del Presidente Barack Obama che nel 2016 ha voluto Macklemore accanto a lui in un messaggio televisivo alla nazione. Nel 2017 la decisione di Macklemore di realizzare un progetto solista con l’album «Gemini», anticipato dal fortunatissimo singolo «Glorious», il cui video con protagonista la nonna centenaria del rapper di Seattle ha totalizzato più di 30 milioni di visualizzazioni solo nel primo mese di uscita.

MACKLEMORE A COLLISIONI, LE PREVENDITE - Per acquistare le prevendite è necessario collegarsi a TicketOne a partire dalle ore 10:00 di lunedì 12 novembre. Infoline 0584.46477