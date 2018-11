TORINO - Brutta nottata per due trentenni in corso Ferrucci. Avevano deciso di imbrattare alcuni edifici con delle bombolette spray, cosa assolutamente illegale e incivile. Mentre erano intenti a spruzzare la vernice è sopraggiunta un pattuglia della guardia di finanza che li ha fermati e denunciati per imbruttimento di cose altrui.

Da quanto si è saputo, i condomini dovrebbero rivalersi sui due vandali per rimettere a posto quanto imbrattato.