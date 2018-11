Luci d’Artista, problemi in via Giulia di Barolo: l’opera fuori uso causa maltempo ()

TORINO - Piccolo intoppo per le Luci d’Artista: in via Giulia di Barolo, nel tratto compreso tra piazza Santa Giulia e corso Regina Margherita, la Luce d’Artista «Ancora una volta» di Valerio Berruti è spenta. Nessun mistero, si tratta di un guasto: in fase di montaggio, causa maltempo, il sistema illuminante ha subito dei danni. Per sostituire i tubi a led e rendere la Luce d’Artista luminosa come sempre, è necessario un intervento di manutenzione straordinaria che sarà completato entro la fine della prossima settimana.