Vigili con cani e controllori sul tram 4: un passeggero su quattro sorpreso senza biglietto

TORINO - Il tram numero 4 è senza dubbio una delle linee più "calde" tra i mezzi pubblici torinesi. E' per questo motivo, al fine di prevenire il fenomeno della mancata corresponsione del pagamento del biglietto, evitare danneggiamenti e aggressioni, che nella giornata di ieri è stato effettuato un controllo straordinario a bordo del tram, nel tratto compreso tra piazza Derna e il capolinea di Falchera.

IL CONTROLLO - Gli agenti della polizia municipale, dei Reparti Operativo Speciale, Polizia Giudiziaria e Comando Circoscrizione 7 della Polizia Municipale Torino, unitamente agli assistenti alla clientela di Gruppo Torinese Trasporti, hanno controllato una decina di vetture e circa 300 passeggeri. Il risultato? Un passeggero su quattro non aveva pagato il biglietto: 70 infatti le sanzioni accertate, compreso un accompagnamento per identificazione al Comando di via Bologna 74. Il controllo rientra nell’ambito del progetto «Linea Sicura», ad integrazione della programmazione dei servizi periodicamente in atto.