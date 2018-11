Scippi e rapine in pieno centro, preso il branco di studenti: «Ci annoiamo, cerchiamo emozioni» ()

TORINO - La notte scorsa, alle 2, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia San Carlo, in piazza Maria Teresa, hanno arrestato sei studenti, 4 minorenni (16 e 17 anni ) e due maggiorenni, per rapina aggravata e lesioni. Il branco è ritenuto responsabile di rapine e scippi in centro, a Torino. «Ci annoiavamo, cercavamo emozioni» hanno riferito i ragazzi.

GLI ARRESTI - I fermati sono due brasiliani, due ragazzi Costa d'Avorio, un italiano ma con origini africane, e un marocchino. Le pattuglie sono intervenute ancor prima delle varie segnalazioni al 112 di alcuni cittadini spaventati. I militari hanno notato due ragazzi a terra gridare, circondati da alcuni ragazzi che ridevano, insultavano e picchiavano. Immediato l’intervento e l’arresto dei sei giovani aggressori: si tratta di giovani provenienti famiglie normali e i loro raid notturni sono frutto della noia e della ricerca di emozioni forti a tutti i costi. Dopo aver minacciato due amici con dei cocci di vetro e averli colpiti con calci e pugni, il gruppo ha preso il telefono cellulare (successivamente recuperato e restituito). La vittima è ricoverata al Gradenigo in prognosi riservata. Non versa in pericolo di vita. I carabinieri ritengo che gli arrestati siano responsabili di altre rapine in centro.