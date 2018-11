Carne e pesce mal conservati, sequestrati 27 kg di cibo in un noto ristornate-pizzeria

TORINO - Una marea di cibo mal conservato: seppie, sogliole, totani, bastoncini di granchio, vongole, gamberoni, ravioli di carne, involtini di carne, carne di anatra e maiale, spaghetti giapponesi. Ammontano a 27 i kg di cibo potenzialmente pericoloso sequestrato dalla polizia presso il ristorante pizzeria La Frasca, di proprietà di un cittadino cinese.

CHIUSO IL LOCALE - Gli agenti del Commissariato Barriera Nizza, coadiuvati dal personale del Reparto Prevenzione Crimine e dagli operatori dell’Asl, hanno effettuato un controllo straordinario nelle vie Ventimiglia e Onorato Vigliani. Nel congelatore de La Frasca, erano stipato diversi elementi privi di etichettatura e in cattivo stato di conservazione. Tutti i prodotti sono stati quindi sequestrati. La titolare dell’esercizio è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione di sostanze alimentari, destinate alla vendita e alla somministrazione al pubblico, in cattivo stato di conservazione. Il personale dell’ASL, a cause delle diverse irregolarità igieniche non sanabili, ha provveduto ad intimare la chiusura del locale commerciale fino al completo rispristino degli ambienti.