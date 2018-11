Ultime ore di maltempo, da lunedì stop alla pioggia: le previsioni meteo

TORINO - La pioggia se ne va, a Torino in arrivo sole e nebbia. Potrebbero essere tranquillamente riassunte così le previsioni meteo dei prossimi giorni a Torino: le ultime ore di domenica 11 novembre porteranno a un lento esaurimento dei fenomeni piovosi, per far spazio a un miglioramento delle condizioni meteorologiche.

METEO A TORINO, LE PREVISIONI - Le previsioni parlano chiaro: ancora precipitazioni fino a questa notte, poi il risveglio dei torinesi dovrebbe essere all'insegna del bel tempo. Lunedì comunque non pioverà, nonostante il cielo tendenzialmente grigio. La situazione sembra destinata a migliorare ulteriormente a partire da martedì, quando l'alta pressione porterà sole e, probabilmente, nebbia. Sul che è ceto è che dopo giorni di maltempo, condizioni meteorologiche più buone saranno accolte positivamente da coloro che vivono nelle zone più colpite da piogge e alluvioni.