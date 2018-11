Torna lo sciopero Gtt, sabato protesta dei sindacati Usb e Rus e mezzi pubblici a rischio

Come sempre sono garantite alcune fasce, in particolare, per quanto riguarda mezzi pubblici e metropolitana, dalle ore 6 alle 9 e dalle 12 alle 15, mentre gli autobus extraurbani e i treni da inizio servizio alle 8 e dalle 14.30 alle 17.30