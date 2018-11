Lavori sulla tranvia Sassi-Superga, gestione temporanea con bus sostitutivi

TORINO - Lavori in corso per la tranvia Sassi-Superga. Per consentire l'effettuazione di lavori per la sostituzione di alcuni tratti di rotaia e le verifiche strutturali delle due gallerie, solo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, il servizio della tranvia sarà sospeso al 5 al 20 novembre.

Il trasporto da Sassi a Superga sarà comunque garantito con navette bus sostitutive. Per uno smottamento stradale le navette non potranno temporaneamente percorrere strada Basilica di Superga e quindi non raggiungeranno la Basilica: l'ultima fermata effettuata sarà all'incrocio tra strada Comunale di Superga e strada della Basilica (qui gli orari).

Per quanto riguarda invece i giorni prefestivi e festivi i treni della tranvia questi saranno regolarmente in servizio. Dal 22 novembre il sevizio tornerà a essere svolto anche dal lunedì al venerdì (mercoledì chiusura settimanale).