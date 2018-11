Strisce blu, niente sosta gratuita in centro a Natale: «Vogliamo incentivare l’uso dei mezzi pubblici»

TORINO - Nel periodo natalizio si pagherà comunque la sosta nelle strisce blu in centro. La decisione è stata presa oggi dalla Giunta comunale. L’obiettivo? «Incentivare l'uso dei mezzi pubblici e a ridurre il più possibile il traffico delle auto nei giorni di massima congestione migliorando così la mobilità della zona centrale della città». Per questo motivo, dall’8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019, è prevista l’estensione del servizio delle linee Star al sabato e nei giorni festivi, ad esclusione di Natale, giorni nei quali sarà possibile utilizzare le due linee gratuitamente. Inoltre, dall'8 al 23 dicembre, la sosta a pagamento sarà estesa anche nei giorni festivi in tutte le zone blu del centro, ossia le sottozone A.