Blackout in San Salvario: quartiere al buio, persone bloccate negli ascensori e traffico in tilt ()

TORINO - Buio totale: intorno alle 18:00 in San Salvario è scesa l’oscurità della notte. Un fatto normale, se non fosse che a causa di un guasto, le luci dell’intero quartiere si sono spente all’improvviso. Un blackout che ha causato diversi disagi tra persone rimaste chiuse negli ascensori, semafori in tilt e incroci abbandonati al caos totale. La luce è saltata su tutta via Nizza, da piazza Marconi a piazza Carducci, ma si registrano episodi anche in zona piazza Bengasi. Il motivo, come detto, un guasto: un operaio al lavoro nel cantiere di piazza Carducci ha tranciato un cavo, un altro si è sovraccaricato e la luce è andata via in tutto il quartiere. La situazione sta lentamente tornando alla normalità.