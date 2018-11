Dramma a Collegno, donna si getta dal quarto piano e si schianta su un'auto: morta

COLLEGNO - Tragedia a Collegno: una donna di 82 anni si è gettata dal quarto piano di uno stabile tra via Rossini e viale XXIV maggio, schiantandosi su un'auto parcheggiata sotto casa. La donna, che soffriva di crisi depressive, è morta in ospedale. E' probabile che si tratti di un suicidio, visto che la donna era psicologicamente instabile: sul caso indagano i carabinieri. Sul posto sono accorse tante persone, attirate dal forte rumore provocato dalla caduta in strada dell'82enne.