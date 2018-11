Allarme bomba a Porta Nuova: chiusa per un’ora la stazione della metropolitana ()

TORINO - Un pacco sospetto, il panico e l’allarme bomba. Non è stata una serata come le altre quella vissuta ieri alla stazione metropolitana di Porta Nuova, a Torino: un pacco sospetto e abbandonato sulle sedie della stazione ha fatto scattare l’allarme bomba, costringendo i carabinieri e Gtt a chiudere la stazione per un’ora circa. I successivi controlli, per fortuna, hanno riscontrato come si trattasse di un falso allarme: nella scatola abbandonata vi erano infatti un paio di stivali da uomo taglia 43. La situazione è quindi tornata lentamente alla normalità.