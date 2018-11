Lotta al tumore al pancreas, l’ospedale Molinette si tinge di viola giovedì 15 novembre ()

TORINO - La sera di giovedì 15 novembre l’ospedale Molinette si tingerà di viola per la lotta al tumore al pancreas. l’iniziativa, portata avanti dalla Rete Oncologica del Piemonte e Valle d’Aosta, in collaborazione con le Associazioni di pazienti e con la Città della Salute di Torino, prevede anche l’illuminazione di Palazzo Civico.

L’INIZIATIVA - Nella serata di giovedì 15 novembre, in occasione della Giornata Mondiale per la lotta al Tumore al Pancreas, diverse città italiane vedranno illuminati di viola, colore simbolo del tumore del pancreas, palazzi, monumenti, edifici, piazze e luoghi simbolici e rappresentativi, al fine creare consapevolezza sulle neoplasie pancreatiche e richiedere alle istituzioni di impegnarsi a promuovere informazioni e campagne di prevenzione. La campagna «Facciamo luce sul tumore al pancreas» riscuote ogni anno un successo sempre crescente: grazie al tam tam di pazienti e familiari ed all’impegno di istituzioni pubbliche e private l’anno scorso sono stati ben 80 i comuni che hanno aderito all’iniziativa che nel mondo coinvolge luoghi suggestivi come le Cascate del Niagara o l’Opera House di Sidney. La campagna di sensibilizzazione nasce con l’obiettivo di portare l’attenzione pubblica su una patologia che in Italia, ogni anno, colpisce oltre 13mila persone. L’idea è quella che, con gesti anche semplici, si possa modificare la storia naturale di questo «killer silenzioso», che ancora, a cinque anni dalla diagnosi, ha una mortalità stimata del 90% e che, nonostante questo, riceve soltanto il 2% dei fondi europei destinati alla ricerca. Per informazioni sulla Giornata Mondiale contro il tumore al Pancreas: www.wpcditalia.org