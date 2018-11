Troppo traffico in piazza Baldissera, da domani stop all’accesso da corso Venezia: è ufficiale

TORINO - Troppo traffico in piazza Baldissera e il Comune corre ai ripari, con una decisione che scontenterà tantissime persone: da domani, l’accesso alla rotatoria dal nuovo tratto di corso Venezia sarà chiuso. La chiusura (temporanea) di oggi pare aver dato risposte positive all’amministrazione e per questo motivo domani l’assessore ai Trasporti Maria Lapietra emetterà l’ordinanza che sarà attiva fino a quando non sarà ripristinata la normale viabilità all'intersezione con corso Grosseto. L’obiettivo, come dichiarato da Maria Lapietra, è quello di migliorare le condizioni della viabilità nella zona. La decisione, molto probabilmente, manderà su tutte le furie i commercianti e i residenti, che già questa sera durante la chiusura temporanea avevano polemizzato per il provvedimento.