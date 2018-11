Scontro tra auto e moto in corso Re Umberto, biker in codice rosso in ospedale: è grave

TORINO - Un grave incidente stradale si è verificato ieri, intorno alle 17:30, in corso Re Umberto angolo via Montevecchio: un Ducati Monster, proveniente dal corso, si è scontrato con una Mercedes 180, proveniente dalla via. Ad avere la peggio il motociclista, un italiano di 34 anni, trasportato d'urgenza all'ospedale C.T.O. L'uomo è entrato in ospedale in codice rosso.

L'INCIDENTE - Praticamente illesa la conducente del Mercedes, una signora di 44 anni rumena: sottoposta all'alcoltest, è risultata negativa. La donna si è subito fermata a prestare soccorso. La polizia municipale, intervenuta sul posto con la Squadra Infortunistica, ha già svolto i rilievi del caso: l'incrocio non è semaforizzato e gode del diritto di precedenza, che spettava quindi al biker che in quel momento si trovava su corso Re Umberto in direzione piazza Costantino il Grande. La donna, invece, stava percorrendo via Montevecchio da via Sacchi in direzione corso Re Umberto.