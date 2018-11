Minorenne scippa anziana in via Bologna: trovato nascosto tra due auto e fermato ()

TORINO - Ha scippato un'anziana della sua borsa in via Bologna angolo corso Palermo poi, braccato dagli agenti della polizia municipale, ha provato a nascondersi tra due auto in sosta. Un piano inutile quello messo in piedi da un 17enne marocchino, perché gli agenti del Comando Aurora/Vanchiglia/Madonna del Pilone lo hanno trovato e fermato dopo un breve inseguimento.

IL FERMO - Il ragazzino, ancora minorenne, ha strappato la borsa dalle mani della signora anche grazie all'aiuto di un complice. Gli agenti lo hanno trovato nascosto tra le auto in sosta in via Padova 4: la borsa è stata rinvenuta poco distante e riconsegnata alla legittima proprietaria. L’autore del furto, dopo la redazione degli atti di rito, è stato tradotto presso l'istituto penale per i minorenni "Ferrante Aporti".