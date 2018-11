Auto finisce su binari del 4, incidente con il tram: ferito automobilista

TORINO - Non è di certo la prima volta che un’auto finisce incredibilmente sui binari del tram 4. Eppure è successo di nuovo. Ieri sera, poco prima delle 19:00, un’Audi è finita sulle rotaie all’incrocio tra corso Unione Sovietica e via Filadelfia proprio mentre passava il tram: l’impatto è stato inevitabile. Ad avere la peggio nell’incidente è stato proprio il conducente dell’auto, trasportato in ospedale. Non si registrano feriti tra i passeggeri del tram, mentre l’autista del tram è stato portato al pronto soccorso per accertamenti. La circolazione è stata deviata per consentire i rilievi dell’incidente.