Meteo a Torino, le previsioni parlano chiaro: in arrivo la prima neve ()

TORINO - Neve a Torino. Può sembrare assurdo se si pensa che solo 24 ore fa i Torinesi erano baciati dal sole e da temperature vicine ai 20 gradi, eppure le previsioni meteo non sembrano avere dubbi: presto inizierà a nevicare.

NEVE A TORINO, LE PREVISIONI METEO - Non pensate che la neve possa arrivare tra molti giorni, è questione di pochissimo tempo: un volta lasciato alle spalle il weekend del 17 e 18 novembre, qualsiasi giorno della prossima settimana sarà buono per vedere la nostra città imbiancata. I principali istituti meteorologici concordano sul fatto che la data giusta possa essere martedì 20 novembre, ma qualche leggera spruzzata di neve potrebbe verificarsi già lunedì sera/notte. Di certo, i primi giorni della prossima settimana saranno contraddistinti da temperature gelide, vicine allo zero. Ed è proprio la rigidità delle temperature che dovrebbe creare le condizioni all’arrivo della neve. Torinesi, pronti a vedere la vostra città imbiancata?