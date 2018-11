Cristiano Ronaldo si sposa, cerimonia da sogno a Torino? Spuntano gli indizi

TORINO - CR7 si sposa. Non è ufficiale, ma ci sono sempre meno dubbi: Cristiano Ronaldo avrebbe chiesto alla fidanzata Georgina Rodriguez la mano. L’indiscrezione è stata lanciata da diversi giornali portoghesi e ripresa dai quotidiani di tutto il mondo, soprattutto italiani e spagnoli. Al dito della fidanzata di Ronaldo è spuntato un nuovo brillantissimo anello (600.000 euro circa il valore), segno inequivocabile di un matrimonio imminente.

IL MATRIMONIO A TORINO? - A molti il matrimonio di Ronaldo potrebbe non interessare ma quando la persona più seguita al mondo decide di sposarsi, diventa quasi impossibile non parlarne. Anche perché gli effetti collaterali sono evidenti. Uno su tutti? La cerimonia. Una cerimonia sfarzosa, con invitati da tutto il mondo e che, secondo alcuni indizi, potrebbe svolgersi proprio nella nostra città. Torino. Sì perché Ronaldo e Georgina vivono qui da quest’estate, a Torino si trovano bene e nel capoluogo sabaudo vedono un luogo perfetto. Il settimanale Gente li ha anche sorpresi passeggiare vicini alla Gran Madre, chiesa in cui avrebbero fatto un sopralluogo per capire se adatta a ospitare la celebrazione del loro matrimonio. Indiscrezioni, nulla di certo. Ma il matrimonio di Ronaldo, l’uomo più seguito al mondo, potrebbe svolgersi proprio a Torino.