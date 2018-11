Autobus prende fuoco in mezzo alla strada: paura sul mezzo pieno di passeggeri

TORINO - Mattinata decisamente traumatica per diversi passeggeri della linea 5 di Gtt: il bus che li stava portando a lavoro ha preso fuoco mentre era in marcia, in mezzo alla strada. L’autista ha fermato il mezzo e ha fatto scendere in fretta e furia i passeggeri, che si sono messi in salvo senza riportare ferite.

L’INCENDIO - Stando a una prima ricostruzione, il pullman avrebbe preso fuoco nella parte posteriore. Sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e la polizia municipale per spegnere l’incendio, mettere in sicurezza la zona e deviare il traffico. La parte posteriore del mezzo, arsa dalle fiamme, è stata letteralmente mangiata dal fuoco.